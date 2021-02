Covid-19

O Sindicato de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) acusou hoje o Hospital de Braga de estar a "despedir" enfermeiros com contrato de substituição, numa altura em que Portugal "importa" profissionais de saúde de outros países para combater a pandemia.

Na resposta, o hospital diz que se limita a cumprir com o que está regulado pela lei do Código do Trabalho.

Em declarações à Lusa, a presidente do SITEU, Gorete Pimentel, garantiu que, só em janeiro, o hospital já dispensou 10 dos 31 enfermeiros que estavam em regime de substituição, alguns deles há mais de dois anos.