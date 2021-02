Angola/Cafunfo

O presidente do Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe, promotor da manifestação do dia 30 de janeiro, que terminou com a morte de pelo menos seis pessoas, já foi indiciado pela justiça, anunciou hoje o ministro do Interior angolano.

Eugénio Laborinho falava em conferência de imprensa hoje para prestar esclarecimentos sobre o incidente ocorrido no sábado no setor de Cafunfo, município do Cuango, província angolana da Lunda Norte, que resultou em seis mortos, cinco feridos e 16 detidos, entre os quais três cidadãos da República Democrática do Congo.

Segundo o ministro, o presidente do Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe, José Mateus Zecamutchima, que luta pela autonomia daquela zona, mobilizou e tem mobilizado pessoas para desestabilizar a região leste, por isso foi indiciado, porque as pessoas envolvidas no processo-crime aberto, na sequência do incidente, já o acusaram "e a justiça vai tratar dele".