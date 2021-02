Actualidade

O PS está a preparar o seu próximo congresso nacional para o segundo fim de semana de julho, em modelo misto - presencial e por via digital -, com os delegados a concentrarem-se em 13 diferentes pontos do país.

Fonte da direção socialista adiantou à agência Lusa que esta solução será analisada e votada na próxima reunião da Comissão Nacional do PS - uma reunião que o presidente deste partido, Carlos César, deverá convocar para março.

Se este calendário do congresso nacional for aprovado, as eleições diretas (no universo dos militantes e simpatizantes socialistas registados) para o cargo de secretário-geral do PS deverão realizar-se na segunda metade de junho.