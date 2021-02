Covid-19

Os inquilinos com quebra de rendimentos superior a 20% que recorram ao apoio financeiro do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana para pagar a renda vão ter de comprovar a cada três meses que a situação se mantém.

Esta é uma das regras contempladas na portaria hoje publicada em Diário da República, que adequa o acesso aos empréstimos concedidos pelo IHRU às alterações introduzidas ao regime excecional para fazer face às situações de mora no pagamento das rendas habitacionais por parte dos inquilinos com quebra de rendimentos devido à pandemia de covid-19.

Entre as mudanças a este regime, através do qual os inquilinos podem recorrer a empréstimos sem juros junto do IHRU para pagarem a renda de casa, está o seu prolongamento até 01 de julho de 2021 e a redução da taxa de esforço de 35% para 30%.