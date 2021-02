Actualidade

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) propôs hoje a candidatura do Senegal para presidente da União Africana, num consenso alcançado após desistências das candidaturas do Gana e do Togo, anunciou hoje o Presidente cabo-verdiano.

O consenso foi alcançado durante uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, que aconteceu por videoconferência, tendo Jorge Carlos Fonseca revelado que os representantes escolheram o Presidente do Senegal, Macky Sall, para ser o candidato da organização à presidência da União Africana.

Para Jorge Carlos Fonseca, a apresentação de duas outras três candidaturas "enfraquece" a posição negocial, pelo que tem que se chegar a consensos.