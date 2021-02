Covid-19

O secretário regional da Saúde do Governo dos Açores disse hoje que está a ser ponderada a criação de cercas sanitárias dentro da freguesia de Rabo de Peixe para isolar as zonas com maior propagação da covid-19.

"Esta medida sanitária que nos Açores temos tomado [a cerca] é sempre mais restrita ao problema onde ele é identificado. Neste caso concreto, está a ser ponderada a possibilidade de restringir a área geográfica onde possa ser eficaz a cerca", afirmou.

Clélio Meneses falava à comunicação social à margem de uma reunião na Câmara da Ribeira Grande, com os presidentes daquela autarquia e da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, localidade que está sob cerca sanitária desde 13 de janeiro.