Actualidade

A Lotaria do Património, iniciativa do Governo inicialmente prevista a para 2020, será lançada em 18 de maio, Dia Internacional dos Museus e do conselho de ministros europeus da Cultura, anunciou hoje a ministra Graça Fonseca.

"18 de maio, dia do conselho de ministros europeus da Cultura, é também o dia em que será lançada a primeira 'raspadinha' do Património", afirmou hoje a ministra da Cultura, Graça Fonseca, numa audição regimental na comissão parlamentar de Comunicação e Cultura.

A Lotaria do Património Cultural, que chegou a ser anunciada para o ano passado, foi inscrita no Orçamento do Estado de 2021 para ajudar a responder a "necessidades de intervenção de salvaguarda e investimento", em património classificado ou em vias de classificação, segundo as prioridades definidas pelo Governo para este ano.