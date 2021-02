Mau tempo/Leslie

As compensações pelos prejuízos causados pela tempestade 'Leslie', em 2018, foram "integralmente pagas" aos municípios, enquanto as ajudas financeiras em falta para as associações afetadas serão pagas este ano, disse hoje o secretário de Estado da Administração Local.

Numa audiência no parlamento, o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, salientou que, em relação à tempestade 'Leslie', ocorrida em setembro de 2018, as subvenções foram "integralmente pagas" aos municípios, faltando pagar verbas relativas a estragos causados em associações.

"Quando fizemos os pagamentos, as associações não tinham os elementos para podermos fazer os contratos. Essa verba transitou obviamente para o orçamento deste ano e irá executar no orçamento deste ano, porque as associações não tiveram capacidade até ao fim do ano para entregar todos os elementos que permitisse à DGAL [Direção-geral das Autarquias Locais] fazer as transferências", afirmou o governante.