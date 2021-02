Actualidade

O vice-presidente do Benfica Rui Costa lembrou hoje toda a estrutura do futebol profissional do clube que "é proibido atirar a toalha ao chão" no que diz respeito às contas do título da I Liga.

Numa entrevista ao canal de televisão do clube, o vice-presidente dos 'encarnados' frisou que "ninguém sai ilibado" da situação que a equipa atravessa no campeonato, mas acabou por admitir que as "duas mensagens claras" que pretendia transmitir eram "sobretudo para dentro do balneário".

"[A primeira], quem não estiver disposto a este sacrifício [de lutar pelo título até ao fim], a este empenho e a representar um clube desta dimensão, não vai estar lá dentro, e [segunda] temos todas as condições para ainda chegar ao título e é isso que vamos tentar fazer", advertiu Rui Costa.