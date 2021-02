Actualidade

O vice-presidente do Benfica Rui Costa considerou hoje que a despenalização do médio do Sporting João Palhinha, para o dérbi de segunda-feira, abriu "um precedente muito perigoso" no futebol português.

O dirigente dos 'encarnados' frisou que "não foi por o João Palhinha jogar ou não que o resultado do Benfica [derrota por 1-0] se alterou", mas lembrou que o clube da Luz teve "uma resposta diferente" em relação a um pedido semelhante feito para Otamendi, quando o argentino completou uma série de cinco cartões amarelos à nona jornada.

"E se todos os clubes se manifestarem hoje da mesma forma, quantos cartões amarelos é que vão ser retirados a todos os jogadores? Quantos amarelos foram mal dados em jogos que até não têm a mesma importância que os do Benfica, do FC Porto e do Sporting? Abriu-se aqui um precedente muito perigoso e é a isso que temos de estar atentos", analisou.