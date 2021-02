Covid-19

O Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, voltou hoje a ultrapassar as mil mortes diárias devido à covid-19 (1.210) e contabilizou 54.096 novas infeções nas últimas 24 horas, informou o executivo.

No total, a nação sul-americana concentra agora 226.309 óbitos e 9.283.418 casos confirmados do novo coronavírus desde a chegada da pandemia ao país, segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro.

Geograficamente, São Paulo continua a ser o foco da pandemia no país, totalizando 1.794.019 diagnósticos de infeção, sendo seguido por Minas Gerais (740.972), Bahia (592.770) e Santa Catarina (581.352).