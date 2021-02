Actualidade

O grupo bancário espanhol Santander fechou 2020 com um prejuízo de 8.771 milhões de euros, que contrasta com o lucro de 6.515 milhões de euros em 2019, devido à covid-19 e à situação em várias filiais.

Na informação que enviou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o dono do português Santander Totta sublinha que o resultado foi alcançado depois de aumentar as provisões para enfrentar a crise de covid-19 e encaixar uma diminuição de 12.173 milhões no valor das suas filiais no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Polónia.

Segundo o grupo bancária, excluindo estes ajustamentos contabilísticos, o "benefício ordinário" foi de 5.081 milhões em 2020, menos 38% do que no ano anterior, em linha com o objetivo fixado em outubro pela presidente do grupo, Ana Botín.