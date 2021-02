Actualidade

O português Santander Totta contribuiu em 2020 com um "benefício ordinário atribuído" de 338 milhões de euros para os resultados do grupo espanhol a que pertence, menos 36% do que em 2019, devido à pandemia de covid-19.

Na informação que enviou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, em Madrid, o grupo Santander explica que o "benefício ordinário atribuível" da filial portuguesa caiu 36% em relação ao ano anterior, devido ao impacto da crise provocada pela pandemia nas receitas e provisões, o que foi apenas "parcialmente compensado" por custos mais baixos.

O dono do Santander Totta assegura que "reforçou" a sua posição de liderança no mercado português, sendo o maior banco em empréstimos e adiantamentos a clientes na atividade doméstica, com quotas de produção de 18% em empréstimos a empresas e 25% em hipotecas.