Actualidade

As receitas totais da Vodafone Portugal cresceram 0,6% no terceiro trimestre fiscal terminado em dezembro, em termos homólogos, para 277 milhões de euros, e as de serviços deslizaram 0,1% (247 milhões de euros), anunciou hoje a operadora.

"De outubro a dezembro, a atividade da Vodafone Portugal continuou a ser impactada pela pandemia covid-19", mas "ainda assim o principal indicador de negócio - receitas de serviços - mostrou-se resiliente face à conjuntura desafiante que atravessamos", afirma a operadora de telecomunicações, em comunicado.

As receitas de serviços "ficaram praticamente estáveis em -0,1% face ao período homólogo", atingido 247 milhões de euros.