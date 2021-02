Actualidade

O filme "CODA", de Siân Heder, venceu quatro categorias no festival de Sundance, nos Estados Unidos, dias depois de a Apple ter adquirido a exclusividade de direitos sobre aquela obra por um valor recorde de 25 milhões de dólares.

"CODA" (sigla, em inglês, de "Filhos de Pais Surdos"), sobre uma jovem sem problemas de audição no meio de uma família de surdos, foi bem acolhido pela crítica no festival que se realizou virtualmente, levando a Hollywood Reporter a classificá-lo como "um filme capaz de aquecer corações de uma forma radiante e profundamente satisfatória [...] que lembra as gratificações reconfortantes, até catárticas, de uma história animadora bem contada".

'Remake' do filme francês "La Famille Bélier", de 2014, "CODA" venceu os grandes prémios do júri e do público na categoria de drama, bem como o galardão para melhor realização nessa mesma categoria, tendo ainda ganhado uma distinção especial do júri pelo elenco.