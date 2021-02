Actualidade

Trinta e duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas na terça-feira no Uganda na sequência de um acidente que envolveu um carro funerário e quatro outros veículos, anunciou hoje a Cruz Vermelha daquele país.

A colisão ocorreu perto de Kasese, no oeste do Uganda, de acordo com a porta-voz da Cruz Vermelha, Irene Nakasiita.

O acidente envolveu um carro que transportava um caixão e os familiares do falecido e outros quatro veículos.