Covid-19

O Governo cabo-verdiano vai avançar com cativações ao Orçamento do Estado, envolvendo subvenções, publicidade ou deslocações, que chegam a 100%, face à "incerteza" da evolução económica e aos "riscos fiscais" que o arquipélago enfrenta, devido à pandemia.

A decisão consta de uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros, que entrou hoje em vigor, mas produzindo efeitos a 01 de janeiro, justificada pelo Governo com as consequências económicas da pandemia de covid-19, aludindo à dependência de Cabo Verde das receitas turísticas, setor que continua parado.

O Governo cabo-verdiano reconhece, na resolução a que a Lusa teve hoje acesso, que "pese embora" o Orçamento do Estado para 2021 "tenha presente os desafios" do contexto da pandemia, nomeadamente ao nível dos investimentos em saúde e na mitigação das consequências económicas para as famílias e para as empresas, "os últimos dados, relativamente à evolução da situação epidemiológica a nível mundial, vêm acentuar a incerteza do quadro macroeconómico e os riscos fiscais".