Actualidade

A Antígona vai apostar na publicação de inéditos, ao longo do semestre, estreando em Portugal obras do autor marroquino Muhammad Chukri e do francês Joseph Andras, bem como um livro de contos da argentina Silvina Ocampo.

Do plano editorial da Antígona até junho, fazem ainda parte a publicação de "A praga escarlate", de Jack London, obra publicada pela última vez em 1967, e "Comboios Rigorosamente Vigiados", de Bohumil Hrabal, com tradução direta do checo.

"A praga escarlate", editada este mês, tem como pano de fundo uma pandemia terrível e incontrolável, um tema que tem sido recuperado pelas editoras em obras antigas que o trataram, face à pandemia que o mundo atualmente atravessa.