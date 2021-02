Covid-19

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford reduz a transmissão do vírus em 67% após a primeira dose, segundo uma análise aos ensaios clínicos atualmente em revisão, foi hoje anunciado.

O estudo da Universidade de Oxford, que deverá ser ainda validado por pares antes da publicação, revela não apenas que as pessoas vacinadas estão protegidas da doença, como são menos capazes de a transmitir a outras, noticia a agência France-Presse.

O responsável do projeto, Andrew Pollard, disse hoje à BBC que esta vacina pode ter um "grande impacto" ao nível da transmissão, notando que os testes foram feitos antes do aparecimento das variantes mais contagiosas do novo coronavírus, que "está a tentar encontrar a qualquer custo formas de continuar a ser transmitido".