Actualidade

Na unidade de tratamento dos cancros do esófago e do estômago do IPO Lisboa não existem listas de espera, porque o medo da covid-19 afastou os doentes das unidades de saúde, que também têm menos meios para os diagnosticar.

Na véspera de se assinalar o Dia Mundial do Cancro, o coordenador da Unidade Digestivo Alto do Instituto Português de Lisboa (IPO) de Lisboa, Rui Casaca, disse à agência Lusa que é preciso que os doentes diagnosticados saibam que há unidades livres de covid-19 a que podem recorrer e receber uma resposta atempada.

Os IPO são hospitais 'free covid' o que tem permitido dar resposta aos doentes com diagnóstico positivo para patologias oncológicas.