Actualidade

Jovens ativistas em Luanda marcham na quinta-feira pelas ruas da capital angolana para "protestar e exigir alternância política" em Angola, considerando que os 45 anos de governação do MPLA, no poder desde 1975, "é muito", foi hoje anunciado.

Os propósitos e motivações desta marcha, que deve culminar a 100 metros do palácio presidencial, foram apresentados hoje em conferência de imprensa, em Luanda, por um grupo de jovens ativistas da denominada Sociedade Civil Contestatária.

"45 Anos é muito, MPLA fora" é o lema desta manifestação agendada para 04 de fevereiro, feriado nacional em Angola, em celebração do 60.º aniversário do Dia do Início da Luta de Libertação Nacional.