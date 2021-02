Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática afirmou hoje estar "em vias de ser consignada" a obra do troço que ligará o Rato à Estrela para a futura linha circular do Metropolitano de Lisboa.

"A linha circular já tem dois contratos assinados há algum tempo, mas está em vias de poder ser consignado, estimamos que já em março, o primeiro troço, desde o Rato até à Estrela, incluindo a estação da Estrela", disse João Matos Fernandes, que tutela os transportes urbanos.

O ministro, que falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, indicou ainda, em resposta ao deputado socialista Ricardo Leão, que a expansão do metro está incluída no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).