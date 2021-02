Covid-19

A Madeira vai receber mais três doentes com covid-19 dos cuidados intensivos de hospitais do continente, confirmou hoje o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, salientando que a região dispõe de capacidade de resposta.

"Vamos receber mais três doentes. É uma questão de elementar decência e de humanismo. Temos a capacidade de o fazer - isso foi avaliado pelo diretor clínico [do Serviço de Saúde da Madeira] e respetiva equipa - e vamos receber sem qualquer problema", disse o chefe do executivo.

Miguel Albuquerque falava à margem de uma visita ao Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal, na Escola Secundária Jaime Moniz, onde foram efetuados trabalhos de reabilitação no valor de 500 mil euros.