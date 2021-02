Actualidade

Lisboa, 03 fev 2021 (Lusa) -- A colisão de dois elétricos que ocorreu hoje na Baixa de Lisboa provocou "seis feridos ligeiros", afirmou o vereador da Proteção Civil da Câmara, adiantando que o acidente ocorreu após um dos guarda-freios ter sofrido uma quebra de tensão.

"São seis feridos ligeiros, mas destes seis há um que inspira maior cuidado", disse o vereador Carlos Castro, da Câmara Municipal de Lisboa, referindo que as vítimas "foram devidamente tratadas no local, em poucos minutos, e já foram encaminhadas para o hospital".

Pelas 13:00, em declarações aos jornalistas no local do acidente, que ocorreu na Praça da Figueira, pelas 11:35, o autarca revelou que o guarda-freio do elétrico 15 "teve uma paragem, uma quebra de tensão", e só se apercebeu do que tinha acontecido depois de ter chocado contra o poste.