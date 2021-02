Actualidade

A Procuradoria-Geral da República de Angola (PGR) apreendeu, no âmbito de um processo de investigação por peculato e branqueamento de capitais, uma aeronave da Força Aérea ao serviço do Banco Bic, mas este nega quaisquer irregularidades.

O avião em questão estava a ser utilizado pelo BIC no âmbito de um contrato com a Força Aérea de Angola.

Segundo o mandado de apreensão, a que a Lusa teve acesso, "no âmbito do processo de investigação patrimonial, por indícios da prática de crimes de peculato e branqueamento de capitais, (...) a Diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Dra. Eduarda Rodrigues, nos termos (...) da Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, conjugado com (...) Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões, manda que seja apreendida a aeronave de marca Beechcraft Modelo B 350, sob matrícula D2-EDU".