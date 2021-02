Óbito/Adelaide João

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje a morte da atriz Adelaide João, aos 99 anos, recordando uma "figura inesquecível do teatro, da televisão e do cinema em Portugal".

"Adelaide João, atriz de uma graciosidade imensa e com uma singular inteligência de palco, era reconhecida pelos seus colegas de profissão como um exemplo de integridade e de entrega. A profusão de papéis, do teatro experimental às séries de televisão e ao cinema, são testemunho da qualidade e de um modo de representação sem pejo na diversidade e na entrega", pode ler-se na nota de pesar do ministério, que endereça as condolências à família e amigos.

A atriz Adelaide João, de 99 anos, morreu hoje de madrugada na Casa do Artista, em Lisboa, onde residia, disse à agência Lusa fonte da instituição.