Covid-19

A organização de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) defendeu hoje uma suspensão das patentes relativas aos equipamentos médicos necessários para combater a pandemia de covid-19, pedindo que não bloqueiem a proposta na Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Na véspera da próxima ronda de negociações na OMC para discutir uma proposta da África do Sul e da Índia para prescindir dos monopólios dos equipamentos médicos contra a covid-19 durante a pandemia, os MSF pediram aos países ricos que se opõem à proposta para não a bloquearem e com isso arruinarem o salvamento potencial de milhares de milhões de pessoas no resto do mundo", lê-se num comunicado hoje enviado à Lusa.

Em causa está a existência de patentes de propriedade intelectual para determinados produtos e equipamentos médicos, que impedem que outros fabricantes para além da empresa original possam produzir esse material, que é usado para combater a pandemia de covid-19.