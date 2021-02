Covid-19

O Hospital Amadora-Sintra não está a receber doentes respiratórios em ambulâncias, desde as 16:00 de terça-feira, devido uma sobrecarga no serviço de urgência, adiantando que hoje se encontram 350 pessoas internadas por covid-19, confirmou à Lusa fonte hospitalar.

"Os doentes transportados de ambulância são desviados para outros hospitais, os doentes que chegam pelo seu próprio pé têm a porta aberta da nossa urgência. [...] Só a urgência respiratória covid é que não está a receber ambulâncias", adiantou.

De acordo com fonte do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), no concelho da Amadora (Lisboa), a unidade hospital continua a receber ambulâncias de outras especialidades, como de partos e traumas.