Actualidade

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admitiu hoje que irá fazer mudanças na equipa, para gerir os índices físicos, na partida de quinta-feira, frente ao Belenenses SAD, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Obrigatoriamente, vou ter que mudar. Há jogadores com uma carga [física] em cima grande. Entre um jogador com fadiga e outro, que mesmo que as pessoas pensem que tenha menos qualidade, está mais fresco, é preferível apostar nesse. Não posso deixar de olhar para aquilo que vamos ter nas próximas semanas", admitiu o técnico portista, abordando o calendário apertado da equipa.

Apesar dessas alterações anunciadas, Sérgio Conceição garantiu "foco total" do grupo no duelo com o Belenenses SAD, reconhecendo as dificuldades de defrontar um adversário que tem apresentado bons níveis defensivos no campeonato.