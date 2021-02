UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, acertou hoje com o Presidente da Argentina, Alberto Fernández, uma "coordenação de esforços" para fazer avançar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul durante a presidência portuguesa do Conselho da UE.

"Falei hoje com Alberto Fernández sobre a coordenação de esforços entre a presidência portuguesa do Conselho da UE e a presidência 'pro tempore' do Mercosul, no sentido de fazer avançar o Acordo UE-MERCOSUL", escreveu António Costa na sua conta oficial no Twitter, após uma vídeochamada com Alberto Fernández, cujo país preside atualmente ao bloco sul-americano.

"Portugal e Argentina estão ambos empenhados no Acordo e trabalharemos juntos no decurso deste semestre", acrescentou, evocando a "proximidade histórica" entre os dois países como inspiradora "no momento em que assumimos as presidências rotativas da UE e do Mercosul".