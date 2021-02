Covid-19

O INEM anunciou hoje que a delegação Norte tem novo responsável, confirmou ter dispensado o responsável pelos serviços farmacêuticos, sem explicar razões, e disse que "fica a aguardar conclusões" da inspeção de Saúde quanto às vacinações no instituto.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) referiu hoje à agência Lusa que o médico António Táboas vai assegurar transitoriamente a direção da delegação regional do Norte, substituindo António Barbosa, que cessou aquelas funções no sábado após autorizar a vacinação contra a covid-19 de profissionais de uma pastelaria no Porto.

António Táboas é um médico do mapa de pessoal do instituto e atual responsável pelos centros de orientação de doentes urgentes.