Covid-19

Sete países lusófonos vão receber cerca de 14 milhões de vacinas covid-19 da iniciativa Covax, de acordo com mapa indicativo de distribuição divulgado hoje e que estima ter as primeiras doses no terreno em finais de fevereiro.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste irão receber na primeira fase de distribuição um número global de 13.813.050 doses de vacinas contra a covid-19 de acordo com o mapa indicativo de divulgado hoje pela Aliança Global para as Vacinas (Gavi) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A maior parte vai para o Brasil, que irá receber 10.672.800 vacinas da AstraZeneca/Oxford, sendo, globalmente, o quinto país que mais doses receberá, a seguir à Índia, Nigéria, Paquistão e Indonésia.