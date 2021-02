Covid-19

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) diz estar preocupada com a forma como o Governo está a gerir a crise pandémica e enviou 21 propostas ao executivo, após ter identificado "várias debilidades" nos apoios.

Em comunicado, a CPPME conta que realizou um 'webinar' com mais de 50 participantes e 40 associações representativas de setores diferenciados, para analisarem as medidas que o Governo tem em curso, de apoio aos micro, pequenos e médios empresários no âmbito da covid-19.

"De uma forma generalizada, os participantes demonstraram uma enorme preocupação com o modo como o Governo está a gerir a questão pandémica", sublinha a confederação, acrescentando que foram identificadas "várias debilidades" quer "ao nível dos valores dos apoios; na dificuldade de acesso aos mesmos; e na celeridade com que são disponibilizados aos empresários".