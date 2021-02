Actualidade

Os beneficiários do Portugal 2020 receberam, até ao final de dezembro do ano passado, 15.600 milhões de euros de fundos, o equivalente a 61% da dotação total do programa, foi anunciado.

Segundo os últimos dados disponibilizados pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), "no final de dezembro de 2020, estavam efetuados pagamentos aos beneficiários na ordem dos 15.600 milhões de euros de fundos, o que representa 61% da dotação total de fundos do Portugal 2020".

Do total de pagamentos, destaca-se o domínio da competitividade e internacionalização com 5.086 milhões de euros, seguido pelo desenvolvimento rural (3.062 milhões de euros) e pelo capital humano (2.996 milhões de euros).