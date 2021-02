Covid-19

A Câmara Municipal de Odivelas, no distrito de Lisboa, vai utilizar o pavilhão multiusos da cidade como ponto de vacinação contra a covid-19 no concelho, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia.

Em declarações à Lusa, Hugo Martins (PS) afirmou que "estão criadas todas as condições" para que os idosos com mais de 80 anos e as pessoas com 50 anos ou mais que sofram patologias consideradas de risco comecem a ser vacinadas a partir de segunda-feira.

"Escolhemos esta infraestrutura para servir de centro municipal de vacinação pela sua centralidade, espaço envolvente ao nível de transportes públicos, por estar equidistante de todos os pontos do concelho e por ter um parque de estacionamento com capacidade para mais de 400 viaturas", justificou o autarca.