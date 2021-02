Actualidade

O treinador Petit definiu hoje o FC Porto de "a equipa mais difícil" que o Belenenses SAD vai defrontar na I Liga de futebol, devido à "sua forma de jogar", em antevisão ao jogo da 17.ª jornada.

"Espero a equipa mais difícil que vamos apanhar no campeonato, pela sua forma de jogar. É uma equipa com processos bem definidos, com intensidade no último terço, com agressividade na pressão alta, que faz muitos golos em roubos de bola e em transições rápidas. Vamos mostrar aos jogadores onde o FC Porto é mais forte e onde tem algumas dificuldades, para tentarmos explorar", analisou.