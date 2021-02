Covid-19

O Centro Hospitalar do Oeste tem ocupadas todas as 142 camas de internamento dedicadas à covid-19 e desde segunda-feira já transferiu seis doentes para outros hospitais, disse hoje a administradora, que não equaciona aumentar a capacidade.

"O internamento está com lotação máxima desde o fim de semana e já transferimos seis doentes desde o início desta semana", afirmou Elsa Baião à agência Lusa.

Questionada sobre se o número de camas do internamento dedicado à covid-19 vai voltar a aumentar nos hospitais de Torres Vedras e de Caldas da Rainha, a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) respondeu que, "nesta fase é muito difícil, porque também as camas de internamento para doentes não-covid estão ocupadas a 90%".