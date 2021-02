Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a avançar 0,36% para 4.819,40 pontos, beneficiando de uma subida de 2,64% da EDP Renováveis, que liderou os ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, sete terminaram a sessão em alta e 11 em baixa. A EDP Renováveis subiu para 23,3 euros por ação.

No resto da Europa, não houve uma direção definida. Londres caiu 0,14% e Paris fechou estável, mas Frankfurt subiu 0,71%, Madrid 0,78% e Milão registou um ganho mais expressivo de 2,09%, no dia em que foi anunciado que o ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi aceitou a missão de formar governo em Itália.