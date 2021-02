Covid-19

A segunda fase de vacinação contra a covid-19 vai decorrer todos os dias ao longo de 12 horas no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Oriental, estando previstas 27.000 inoculações, indicou hoje a diretora executiva.

Este número engloba duas tomas de vacina, pelo que são cerca de 13.500 as pessoas abrangidas na segunda fase, num ACES que trabalhará todos os dias das 08:00 às 20:00, incluído fins de semana e feriados.

"O objetivo é vacinar o maior número de pessoas possível no mais curto espaço de tempo, sendo certo que vamos começar pelos grupos determinados na norma da Direção-Geral da Saúde, que são as pessoas com 80 e mais anos e as pessoas com mais de 50 anos, mas com comorbilidades associadas e doenças crónicas referidas na norma", descreveu à agência Lusa a diretora executiva do ACES Grande Porto VI - Porto Oriental, Dulce Pinto.