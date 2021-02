Covid-19

O presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Francisco George, assegurou hoje que a instituição não está ligada à gestão do hospital, cuja comissão executiva é presidida por Francisco Ramos, que se demitiu da 'taskforce' de vacinação contra a covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o antigo diretor-geral da Saúde lembrou que "no dia 14 de dezembro de 2020, a CVP vendeu 55% das ações que detinha na gestão do hospital à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)" e que desde então não teve mais contactos com a comissão executiva do Hospital da Cruz Vermelha (HCV), garantindo que a organização "é só proprietária do edifício" e que esta decisão "não condiciona em absolutamente nada" a CVP.

"A atual administração entrou em funções sem a CVP, que deixou de ter qualquer participação na sociedade de gestão. A maioria do capital social da sociedade gestora é detida pela SCML. Assim, o presidente do conselho de administração - que era até 14 de dezembro o presidente da CVP - passou a ser o provedor da SCML, que nomeou como presidente da comissão executiva o doutor Francisco Ramos", sublinhou.