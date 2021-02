Actualidade

As legislativas na Etiópia, previstas para 05 de junho, contam com 53 partidos registados, revelou hoje a presidente da Comissão Eleitoral do país, manifestando-se empenhada em garantir que o país tenha, pela primeira vez, "eleições livres e justas".

Birtukan MideksaA mesma responsável indicou ainda que o organismo está a "trabalhar arduamente" para criar o contexto para a "realização, pela primeira vez no país, de eleições livres e justas", em declarações numa conferência virtual promovida pela Chatham House, o instituto para as relações internacionais do Royal Institute of International Affairs, em Londres.

Até agora, "179 organizações civis etíopes responderam ao apelo" da Comissão Eleitoral do país (NEBE - National Electoral Board of Ethiopia) para participarem no processo com a disponibilização de observadores, cujo registo está também em curso, indicou ainda Birtukan Mideksa.