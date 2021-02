Covid-19

A Segurança Social pagou apoios extraordinários no valor de 2.500 milhões de euros desde março de 2020, na sequência dos constrangimentos económicos causados pela pandemia da covid-19, foi hoje anunciado pela ministra da tutela.

"Em termos globais, os apoios pagos diretamente pela Segurança Social, relativos às medidas extraordinárias criadas desde março de 2020 no âmbito da pandemia, totalizaram 2.500 milhões de euros", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, numa declaração feita à imprensa no final de uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS).

A ministra salientou que este montante não inclui prestações de desemprego, mas sim e apenas medidas de apoio extraordinárias para a manutenção do emprego e do rendimento das famílias, dos trabalhadores independentes e dos sócios gerentes de empresas.