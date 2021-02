UE/Presidência

Os Estados-membros da União Europeia deram hoje 'luz verde' ao formato proposto pela presidência portuguesa do Conselho para a Conferência sobre o Futuro da Europa, que deverá arrancar em maio próximo, indicaram à Lusa fontes europeias.

O aval dos 27 ocorreu hoje à tarde numa reunião dos embaixadores dos Estados-membros em Bruxelas e põe fim a um longo impasse em torno deste evento, que deveria ter começado em maio de 2020, mas que foi adiado devido ao surgimento da pandemia da covid-19 e também por diferenças entre as instituições europeias designadamente sobre quem deveria presidir ao fórum.

De acordo com as mesmas fontes, os 27 concordaram com o formato sugerido pela presidência portuguesa do Conselho da UE, de a Conferência ficar sob a autoridade não de uma personalidade, mas sim dos presidentes das três instituições - Conselho, Comissão Europeia e Parlamento Europeu -, com a 'assistência' de uma comissão executiva.