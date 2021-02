Covid-19

A Câmara de Viseu vai disponibilizar 500 'tablets' a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, para os ajudar nas aulas à distância, que terão início na segunda-feira.

Segundo a autarquia, os 500 'tablets', que foram adquiridos em 2020, "vão permitir suprir todas as necessidades do 1.º ciclo e colmatar algumas falhas no 2.º e 3.º ciclo".

"Em boa hora o município adquiriu um conjunto de equipamentos em número suficiente e atempadamente para aquilo que é da nossa responsabilidade. Desta forma, 325 'tablets' serão emprestados a alunos do 1º ciclo, assegurando assim resposta às necessidades até agora identificadas neste nível", explica o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques.