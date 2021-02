Covid-19

Paris, 03 fev 2021 (Lusa) - Nas últimas 24 horas foram detetados 26.362 novos casos de covid-19 em França, elevando assim o total de casos confirmados desde o início da pandemia para 3.251.160, segundo divulgaram hoje as autoridades francesas.

Ainda desde terça-feira morreram 357 pessoas devido ao vírus e o total de óbitos é já de 77.595 em terras gaulesas.

As novas variantes do vírus "continuam a desenvolver-se" em França sem que isso tenha causado no país uma explosão de casos, mas fazendo oscilar o número de novos casos diários entre 20 mil no início desta semana e cerca de 26 mil casos hoje.