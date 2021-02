Actualidade

O Vinho Verde Web Experience regressa nos dias 13 e 14 deste mês com um programa em que os participantes poderão provar em casa vinhos de diferentes perfis de cerca 20 produtores da região.

"Produtores, enólogos e conceituados críticos de vinhos agendaram sessões com 30 participantes cada durante dois dias em que, entre as 12.00 e as 1730, se abrem as garrafas recebidas via CTT em Portugal Continental e ilhas", informa a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), responsável por esta iniciativa.

Os vinhos selecionados fazem a ponte com temas como "Os terroirs e os perfis de vinhos da Região dos Vinhos Verdes, "Castas singulares: um tesouro da Região - Arinto e Avesso", "Brancos de Inverno", "Espumantes da Região dos Vinhos Verdes", "Loureiro - a casta mais popular da Região", "Vinhos Verdes Reserva", "Expressão dos Alvarinhos de Monção & Melgaço" ou "Os tintos da Região dos Vinhos Verdes ".