Covid-19

Numa altura em que arranca uma nova fase da vacinação contra a covid-19, Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) de todo o país "afinam processos" e articulam com os municípios a escolha de espaços para a administração das vacinas.

A vacinação de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas arrancou hoje em Lisboa, prosseguindo na quinta-feira em mais sete locais da região Norte.

Segundo informações fornecidas à agência Lusa pelo Ministério da Saúde, nas restantes administrações regionais de saúde do país esta fase da vacinação irá iniciar-se na próxima semana.