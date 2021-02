Covid-19

O secretário regional da Saúde dos Açores revelou hoje que tem havido contactos com o Ministério da Saúde com vista à transferência de doentes com covid-19 para a região, mas disse ainda não ter existido um pedido concreto.

"Foi feita a abordagem, mas não foi solicitado, em concreto, quantas [camas] precisam e para quando precisam", adiantou o responsável pela tutela da Saúde nos Açores, Clélio Meneses, em declarações à Lusa, à margem de uma reunião com a direção da Casa de Saúde São Rafael, do Instituto de São João de Deus, em Angra do Heroísmo.