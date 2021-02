Covid-19

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) revelou hoje que mantém Francisco Ramos na presidência da comissão executiva do Hospital da Cruz Vermelha, no mesmo dia que este se demitiu da coordenação do plano de vacinação contra a covid-19.

"A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirma que Francisco Ramos colocou o lugar à disposição, não tendo sido aceite", afirmou à agência Lusa a assessoria de imprensa da SCML.

A notícia foi avançada pela SIC.