Covid-19

O novo coordenador da 'task force' para o plano de vacinação contra a covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, assegurou hoje que vai apertar as regras e o controlo do processo, além de exigir uma maior consciencialização dos envolvidos.

"Claro que vamos apertar mais as regras, o aperto das regras é uma coisa importante, e o aperto do controlo também é importante, e também a consciencialização das pessoas que estão no processo", afirmou aos jornalistas em declarações transmitidas pela RTP3.

Questionado sobre as medidas concretas que vai implementar, o militar 'jogou à defesa', mas sublinhou que já sabe quais são.